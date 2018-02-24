من هو الملياردير الذي سَيُمول نقل السفارة الأمريكية للقدس؟

من هو الملياردير الذي سَيُمول نقل السفارة الأمريكية للقدس؟
السفارة الأمريكية في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (ذا تايمز) الأمريكية: إن البيت الأبيض يدرس قبول تبرع من ملياردير أمريكي؛ لتمويل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وأوضحت الصحيفة، أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس ما إذا كان من المفروض قبول المساعدة التي اقترحها المليادير شيلدون أديلسون، مالك عدد من الكازينوهات المشهورة.

ويعتبر أديلسون المعروف بـ"ملك القمار" أحد أكبر المانحين للحزب الجمهوري، كما أنه من مؤيدي نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وتواصل واشنطن البحث عن الموقع الأمثل للسفارة، حسب "ذا تايمز"، التي قالت: إن السفير وعدد قليل من الموظفين سيتخذون من مقر صغير في حي أرنونا بالقدس، مكتباً لهم حتى يتم بناء مقر السفارة، فيما سيبقى معظم موظفي السفارة في تل أبيب.

ويأتي هذا، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق الجمعة، أن الولايات المتحدة، ستفتح سفارة جديدة لها بالقدس في شهر أيار/ مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

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