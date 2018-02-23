السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

رام الله - دنيا الوطن

طمأن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أهالي المواطنين البالغ عددهم 516 مسافرا، الذين غادروا معبر رفح فجر اليوم الجمعة، بوصولهم إلى مدينتي الإسماعيلية والقاهرة.



وأكد السفير اللوح، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن 102 من المسافرين المرحلين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي وهم في طريقهم لاستكمال إجراءات سفرهم إلى دول عربية وأجنبية.



وأكد السفير أنه سيواصل متابعة مسألة المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية مع السلطات المصرية المشكورة على تعاونها مع السفارة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة".