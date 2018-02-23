ترامب: إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأكثر إشكالاً

ترامب: إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأكثر إشكالاً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الأصعب، مشيراً إلى أن إدارته تحرز تقدماً في هذا الجانب.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي، مساء الجمعة، في البيت الأبيض، تناول فيه مجمل تطورات الأوضاع في العالم والشرق الأوسط، حيث قال: "في حالة إسرائيل والفلسطينيين علينا أن نعقد أكثر الصفقات إشكالاً".

وأوضح ترامب، أنه لا يزال يرى قراره نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس صائباً، رغم الانتقادات التي واجهها من قبل كثير من البلدان.

وأعرب ترامب عن أمله بنجاح مستشاره جارد كوشنير في إنجاز تقدم في البحث عن سبل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف أن كوشنير يقع في قلب المحادثات ويعد خبيراً لا نظير له في عقد صفقات، وإذا نجح سيكون ذلك إنجازاً هائلاً وأمراً بالغ الأهمية بالنسبة لواشنطن.

هذا وكانت مندوبة الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قالت في تصريحات سابقة إن صفقة السلام الخاصة بالإدارة الأمريكية في طور الانجاز، مشيرةً إلى أنها لا تزال قيد الدراسة.

ولم تقدم هايلي أي تفاصيل عن موعد عرضها، منوهةً إلى أن الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) لن يعجبا بالخطة، لكن أيًا منهما لن يرفضها. لكنها مجرد صيغة لبدء الحديث.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو القضية الأكثر تعقيدا في العالم.

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