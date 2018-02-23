نتنياهو عن قرار نقل السفارة للقدس: أنه يوم عظيم لشعب إسرائيل

نتنياهو عن قرار نقل السفارة للقدس: أنه يوم عظيم لشعب إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في أيار/مايو المقبل، واصفاً الإعلان بأنه "يوم عظيم لشعب إسرائيل".

وقال بيان أصدرته السفارة الإسرائيلية في واشنطن باللغة العبرية: "قرار الرئيس ترمب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في ذكرى يوم الاستقلال القادمة يعقب إعلانه التاريخي في كانون أول/ديسمبر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف البيان: "هذا القرار سيحول الذكرى السبعين ليوم الاستقلال إلى احتفال أكبر، نشكرك أيها الرئيس ترمب على زعامتك وصداقتك".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة في القدس في مايو أيار بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشمالية

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشمالية

الأسبوع المقبل.. نتنياهو يقدم إفادته في قضايا فساد

الأسبوع المقبل.. نتنياهو يقدم إفادته في قضايا فساد

سيئول: لا يمكننا الإعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

سيئول: لا يمكننا الإعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

واشنطن تحدد موعد نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

واشنطن تحدد موعد نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

هايلي: إعلان ترامب مر بهدوء و&#34;صفقة القرن&#34; جاهزة تقريبًا

هايلي: إعلان ترامب مر بهدوء و"صفقة القرن" جاهزة تقريبًا

إطلاق نار داخل حرم جامعة بولاية لويزيانا الأميركية

إطلاق نار داخل حرم جامعة بولاية لويزيانا الأميركية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

عربي

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا &#34;عار&#34;

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

منوعات

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن &#34;مايا دياب&#34;.. شاهد بنفسك

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن "مايا دياب".. شاهد بنفسك

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟