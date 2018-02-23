ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن إدانته لحملة القصف الكثيفة التي يشنها النظام السوري على معارضيه في الغوطة الشرقية قرب دمشق، لافتاً أن موقف روسيا وايران في سوريا هو "عار".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "ما قامت به روسيا وإيران وسوريا أخيراً هو عار على الإنسانية".

وتزامن تصريح ترامب مع استمرار استهداف الغوطة، حيث أفاد شهود، الجمعة، بأن موجة جديدة من القصف استهدفت المنطقة بلا هوادة.

ويأتي استمرار غارات النظام قبل تصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أنحاء البلاد لإنهاء واحدة من أعنف حملات القصف خلال الحرب.

ولليوم السادس على التوالي قصفت طائرات تابعة للحكومة وحلفائها الجيب المكتظ بالسكان شرقي العاصمة، وهو آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.

وتعد أعداد القتلى وحجم الدمار هناك من بين الأسوأ في سوريا منذ استعادة الحكومة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة من مدينة حلب في معارك شرسة خلال 2016.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التصعيد الأخير أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 462 شخصا وإصابة مئات آخرين، ومن بين القتلى 99 طفلا على الأقل. 

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