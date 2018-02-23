السعودية تطرح وظائف عسكرية للنساء.. هذه شروطها

السعودية تطرح وظائف عسكرية للنساء.. هذه شروطها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شعبةالأمن العام السعودية، إنها وفرت وظائف عسكرية للنساء السعوديات، وذلك في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية، من بينها الرياض ومكة والقصيم والمدينة.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، تشمل الشروط الواجب تطبيقها في المتقدمة للوظائف، هو أن تكون من أصل سعودي، وأن تكون نشأت بداخل المملكة، باستثناء النساء اللاتي يعشن مع آبائهن في الخارج، بسبب مسؤولية تتعلق بالحكومة.


كما أنه يجب على المتقدمات، أن تتراوح أعمارهن بين 25 و35عاماً، مع حصولهن على حد أدنى من التعليم الثانوي، وسيتعين على المتقدمات، اجتياز بعض الاختبارات والمقابلات، فضلاً عن إجراء الفحص الطبي.

كما يشترط على المتقدمة للطلب أن تكون حسنة السلوك، ولم تعمل من قبل في أي مؤسسة حكومية أو عسكرية، أما بالنسبة للمتزوجات من غير السعوديين، فإنهن غير مؤهلات للتقدم للوظائف العسكرية.

وتشمل الشروط أن يكون ولي أمر المتقدمة على قيد الحياة، وأن يكون محل إقامتها في نفس منطقة مكان العمل، كما يجب ألا يقل طول مقدم الطلب عن 155 سنتيمترا، مع وجود توازن بين الوزن ونسبة الطول.

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