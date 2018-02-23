قيادي بحماس: وعود مصرية بعودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعي

قيادي بحماس: وعود مصرية بعودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن مصر قدمت وعوداً إيجابية للتخفيف من معاناة قطاع غزة، مشدداً على أن تلك الوعود تتمثل في إدخال السلع والبضائع للقطاع عبر معبر رفح البري.

وأضاف رضوان، وفق ما أورد موقع قناة الغد، أن مصر وعدت وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة منذ أسبوعين فتح معبر رفح البري بشكل طبيعي، معرباً عن أمله أن تستقيم الأوضاع ليتم فتح المعبر وتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

وعن أسباب تواجد هذا الوفد الكبير من حركة حماس بالقاهرة، قال رضوان: "تواجد وفد الحركة بمكتبه السياسي إنما هو لبحث قضايا داخلية خاصة بالحركة مع إجراء بعض الاتصالات مع الأحزاب والقوى المصرية".

وحول المعلومات التي تتردد عن تحفظ مصري على مغادرة وفد الحركة للقيام بجولة خارجية، أضاف رضوان: "حماس لم تطلب مغادرة القاهرة للقيام بجولة خارجية"، موضحاً أن وفد حركة حماس يحظى باهتمام ورعاية مصرية.

وأكد على تواصل اللقاءات بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين في القاهرة للدفع بالمصالحة الفلسطينية وللتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالحدود مع مصر، أكد أن حركة حماس معنية وحريصة على ضبط الحدود والتي تمثل أمنا لغزة وفلسطين كما هو أمن مصر على حد قوله، مشدداً على أن حركته لا تتدخل بشؤون السيادة المصرية.

وتابع: "حركة حماس لا تتدخل بشيء له علاقة بالسيادة المصرية وحريصة على استقرار الوضع الأمني وقوة واستقرار مصر".

ونوه إلى أن وفد حركة حماس لم يناقش ملف صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة الإسرائيلية، وأنه عندما يكون الاحتلال جاهز لدفع الثمن الذي تطلبه المقاومة حينها يمكن الحديث عن صفقات.

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