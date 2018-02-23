الأسبوع المقبل.. نتنياهو يقدم إفادته في قضايا فساد

الأسبوع المقبل.. نتنياهو يقدم إفادته في قضايا فساد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عرب 48)، إنه من المتوقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، إفادته في الملف 3000 (فضيحة الغواصات) والملف 4000 (أولوفيتش وبيزك)، للمرة الأولى منذ بدء التحقيق فيهما، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تتحول الإفادة إلى تحقيق تحت طائلة التحذير.

وصادق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على أمر إدلاء نتنياهو بإفادته والتحقيق معه في حال احتاج الأمر، وبناء عليه، سيصل طاقم موسع من المحققين إلى مسكنه في القدس لسماع إفادته وسؤاله بعض الأسئلة، التي يرجح كثيرون أنها ستتحول لتحقيق تحت طائلة التحذير.

وبحسب شركة الأخبار الإسرائيلية، لم تعلن الشرطة عن المواضيع أو الجزئيات التي تريد الاستماع إلى إفادة نتنياهو بشأنها، مع العلم أن تفاصيل التحقيق تشير إلى ضلوع نتنياهو في الملف 4000 عن طريق تقديم تسهيلات ومناقصات لشركة "بيزك" التي يسيطر عليها أولي أولوفيتش، مقابل تغطية داعمة له، وبالأخص لزوجته سارة، في موقع "واللا"، الذي يملكه أولوفيتش أيضًا.

وترغب الشرطة، بحسب شركة الأخبار، في الاستماع إلى رواية نتنياهو الأولية قريبًا جدًا في الملف 4000، لأن عددًا من المشتبه بضلوعهم في الملف لا زالوا قيد الاعتقال، وفي حال تم إطلاق سراحهم يرتفع الاحتمال بالتشويش والتملص وترتيب الإفادات وغيرها من الأمور التي قد تعرقل سير التحقيق.

ولم تتضح بعد إمكانية تحقيق الشرطة ما تصبوا إليه، إذ أن المداولات حول تمديد اعتقال المشتبهين أو إطلاق سراحهم ستجري يوم الإثنين القادم، ومن غير المرجح ترتيب موعد لإخذ إفادة رئيس الحكومة قبل هذا الموعد، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم بشروط مقيدة.

أخبار ذات صلة

نتنياهو عن قرار نقل السفارة للقدس: أنه يوم عظيم لشعب إسرائيل

نتنياهو عن قرار نقل السفارة للقدس: أنه يوم عظيم لشعب إسرائيل

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشمالية

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشمالية

سيئول: لا يمكننا الإعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

سيئول: لا يمكننا الإعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

واشنطن تحدد موعد نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

واشنطن تحدد موعد نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

هايلي: إعلان ترامب مر بهدوء و&#34;صفقة القرن&#34; جاهزة تقريبًا

هايلي: إعلان ترامب مر بهدوء و"صفقة القرن" جاهزة تقريبًا

إطلاق نار داخل حرم جامعة بولاية لويزيانا الأميركية

إطلاق نار داخل حرم جامعة بولاية لويزيانا الأميركية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

عربي

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا &#34;عار&#34;

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

منوعات

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن &#34;مايا دياب&#34;.. شاهد بنفسك

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن "مايا دياب".. شاهد بنفسك

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟