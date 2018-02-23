سيئول: لا يمكننا الإعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، إن سيئول لا يمكن أن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية، وذلك وفق ما نقل عن المتحدث باسمه.



وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي وتحسين العلاقات بين الكوريتين يجب أن تمضي بالتوازي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



وصرح يون يونغ تشان في مؤتمر صحفي: "ينبغي أن تمضي المحادثات بالتوازي مع بعضها، وأكد الرئيس مون أن التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مهم من أجل هذا".



وتابع "قال الرئيس مون أيضا إن كوريا الجنوبية صاحبة أقوى إرادة، من بين كل الدول، للقول إنها لا يمكن أن تعترف بكوريا الشمالية دولة نووية".