فيديو: العمادي لسكان غزة: لو كنت مكانكم لذهبت للحدود واستشهدت

فيديو: جانب من المقابلة مع السفير محمد العمادي

خاص دنيا الوطن - محمد عوضقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، السفير القطري، محمد العمادي، إنه تم إبلاغ كافة الأطراف الدولية والإسرائيلية والفلسطينية، بأن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية، وأن استمرارها وعدم إنقاذ غزة ينذر بحرب قادمة.وأكد العمادي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطر تبذل ما بسوعها مع كافة الأطراف الدولية، لإنقاذ غزة من الحروب والكوارث، على الرغم بأن أكثر من 90% من أهالي قطاع غزة يرغبون الحرب، على ألا يموتوا مرضاً جوعاً وعطشاً وفقراً.وأشار إلى أنه يأمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، بما يمكن القطاع من تفادي الحروب والكوارث، وأن يتم العمل على إنقاذ غزة من أجل أن تنعم بالأمل والأمن والسلام.وفي ذات السياق، أكد العمادي، في كلمة له للمخاتير والوجهاء ورجال الأعمال، أن زيارته الأخيرة لغزة بناءً على طلب سفيرة قطر في نيويورك، الشيخة عليا الفاطمي، وخاصة أن مستشفيات قطاع غزة تستنجد لإنقاذها، والأوضاع كارثية.وعبر العمادي عن تضامنه مع الناس في قطاع غزة، بقوله: "الشعب الفلسطيني هم أخواني، وأتكلم بلسانهم بحرقة، وأشعر بمأساتهم، ولو كنت مكانهم لذهبت إلى الحدود واستشهدت بدلاً من موتي بدون طعام أو دواء".