فيديو: العمادي لسكان غزة: لو كنت مكانكم لذهبت للحدود واستشهدت

فيديو: العمادي لسكان غزة: لو كنت مكانكم لذهبت للحدود واستشهدت
السفير محمد العمادي
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، السفير القطري، محمد العمادي، إنه تم إبلاغ كافة الأطراف الدولية والإسرائيلية والفلسطينية، بأن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية، وأن استمرارها وعدم إنقاذ غزة ينذر بحرب قادمة.

وأكد العمادي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطر تبذل ما بسوعها مع كافة الأطراف الدولية، لإنقاذ غزة من الحروب والكوارث، على الرغم بأن أكثر من 90% من أهالي قطاع غزة يرغبون الحرب، على ألا يموتوا مرضاً جوعاً وعطشاً وفقراً.

وأشار إلى أنه يأمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، بما يمكن القطاع من تفادي الحروب والكوارث، وأن يتم العمل على إنقاذ غزة من أجل أن تنعم بالأمل والأمن والسلام.

وفي ذات السياق، أكد العمادي، في كلمة له للمخاتير والوجهاء ورجال الأعمال، أن زيارته الأخيرة لغزة بناءً على طلب سفيرة قطر في نيويورك، الشيخة عليا الفاطمي، وخاصة أن مستشفيات قطاع غزة تستنجد لإنقاذها، والأوضاع كارثية.

وعبر العمادي عن تضامنه مع الناس في قطاع غزة، بقوله: "الشعب الفلسطيني هم أخواني، وأتكلم بلسانهم بحرقة، وأشعر بمأساتهم، ولو كنت مكانهم لذهبت إلى الحدود واستشهدت بدلاً من موتي بدون طعام أو دواء".

فيديو: جانب من المقابلة مع السفير محمد العمادي
 

أخبار ذات صلة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير حساسيان: أجندات إقليمية وداخلية تعرقل المصالحة

السفير حساسيان: أجندات إقليمية وداخلية تعرقل المصالحة

ترامب: إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأكثر إشكالاً

ترامب: إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأكثر إشكالاً

إدخال 40 شاحنة محملة بالوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بغزة

إدخال 40 شاحنة محملة بالوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بغزة

قيادي بحماس: وعود مصرية بعودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعي

قيادي بحماس: وعود مصرية بعودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعي

على الحدود الشرقية للقطاع.. جريمة إسرائيلية من نوع آخر

على الحدود الشرقية للقطاع.. جريمة إسرائيلية من نوع آخر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

عربي

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا &#34;عار&#34;

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

منوعات

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن &#34;مايا دياب&#34;.. شاهد بنفسك

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن "مايا دياب".. شاهد بنفسك

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟