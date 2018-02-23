ما هي الملفات التي يبحثها وفد حماس المُوسع في القاهرة

ما هي الملفات التي يبحثها وفد حماس المُوسع في القاهرة
اسماعيل هنية يترأس اجتماعاً للمكتب السياسي لحماس بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة القدس المحلية، إن وفد المكتب السياسي لحركة حماس الموسع بقيادة رئيس المكتب إسماعيل هنية، يواصل عقد لقاءاته مع المسؤولين المصرين في القاهرة للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضحت الصحيفة، وفق مصدر لم تفصح عنه، أن الوفد سيعقد اجتماعات تنظيمية مكثّفة بين قيادات الداخل والخارج؛ التي تلتقى وتجتمع في القاهرة للمرّة الثانية منذ انتخابات المكتب السياسي في دورته الحالية والتي بدأت في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي.

وحسب الصحيفة، فقد عزا المصدر، سبب طول المدة التي يقضيها وفد حماس في القاهرة؛ إلى أن الجزء الأكبر يخصصه الوفد لعقد لقاءات داخلية تخص الحركة وقيادتها في الداخل والخارج؛ إلى جانب اللقاءات المستمرة مع المسؤولين المصريين.

ونفى مصدر في حماس، وفق الصحيفة، وجود أي عوائق أمام وفد الحركة المتواجد حاليًا في القاهرة، معتبراً أن ما يقال هو خيال واسع، وأن حماس تستغرب من الإصرار على مثل تلك التصريحات.

وعن تأخّر وصول بعض القيادات عن الأخرى، أوضح المصدر أنّ هذا الأمر يتعلق بارتباطات مسبقة لبعض القيادات، كما أنه مرتبط بمواعيد الحجز والطيران، وفق الصحيفة.

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