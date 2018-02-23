واشنطن تحدد موعد نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو/أيار المقبل، وذلك تزامناً مع الذكرى 70 لـ "قيام إسرائيل".



وفي ذات السياق، قال مسؤول أمريكي، إنه من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها في مدينة القدس في آيار/مايو المقبل، وذلك وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه إن فتح السفارة سوف يتزامن مع الذكرى السبعين لـ "إعلان دولة إسرائيل".



وحسب الوكالة، فإن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يمثل تحولاً في سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ عقود، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أغضب حتى حلفاء واشنطن العرب وخيب آمال الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.



وأوضحت رويترز، أن نقل السفارة في ذلك الموعد يشكل إطار زمني أقرب مما كان متوقعاً، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أمام الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي إن الخطوة ستتم بحلول نهاية العام 2019.



وفي ذات السياق، نقلت الوكالة، عن مصدر بالحكومة الإسرائيلية لم تسمه، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتصال مع الحكومة الأمريكية وسوف يرد إذا صدر إعلان أمريكي بخصوص النقل المزمع للسفارة إلى القدس.



بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر في مكتب نتنياهو، قولها، إن نتنياهو لم يطلب من ترامب الإسراع في نقل الأمريكية.