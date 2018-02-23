عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي
الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قرار إدارة الرئيس الامريكي ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس فى منتصف شهر أيار القادم قائلا "ان قرار الادارة الامريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا فى تدمير خيار الدولتين .

وأضاف عريقات هذا القرار استفزاز لمشاعر جميع العرب والمسلمين ، فى اختيار هذا الموعد ، الامر الذى ندينه باشد العبارات ، والذى يؤكد بان الادارة الامريكية قد عزلت نفسها عن اي دور كراع لعملية السلام ، لانها وبمثل هذه القرارات قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة ولا يمكن لها ان تكون جزءا من الحل .

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