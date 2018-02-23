مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
 قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن "مجلس الأمن الدولي أرجأ، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوماً في سوريا للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي". والكويت هي الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال فبراير(شباط).

وتأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش) وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن "موسكو تريد ضمانات بألا يقصف المسلحون المناطق السكنية في دمشق".

أخبار ذات صلة

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا &#34;عار&#34;

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

السعودية تطرح وظائف عسكرية للنساء.. هذه شروطها

السعودية تطرح وظائف عسكرية للنساء.. هذه شروطها

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

السيسي يختار شعار &#34;النجمة&#34; للانتخابات الرئاسية

السيسي يختار شعار "النجمة" للانتخابات الرئاسية

الجبير: إيران الخطر الأوحد والأكبر على العالم

الجبير: إيران الخطر الأوحد والأكبر على العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

عربي

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا &#34;عار&#34;

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

منوعات

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن &#34;مايا دياب&#34;.. شاهد بنفسك

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن "مايا دياب".. شاهد بنفسك

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟