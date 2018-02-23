مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

رام الله - دنيا الوطن

قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن "مجلس الأمن الدولي أرجأ، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوماً في سوريا للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي". والكويت هي الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال فبراير(شباط).



وتأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش) وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن "موسكو تريد ضمانات بألا يقصف المسلحون المناطق السكنية في دمشق".