السفارة الفلسطينية بالقاهرة توضح ماذا حصل مع العالقين

رام الله - دنيا الوطن

طمئن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أهالي المواطنين الذين غادروا معبر رفح مساء أمس باتجاه القاهرة، بأنهم وصلوا مدينة "بير العبد" وهم بخير وسالمين.



وأوضح في بيان له، أنه سيستمر بمتابعة مسألة المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية مع السلطات المصرية، المشكورة على تعاونها مع السفارة، لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وضمان سلامة المسافرين على امتداد الطريق الدولي بين رفح والاسماعيلية في الاتجاهين، والعمل على سرعة عودتهم لقطاع غزة في الوقت المناسب.