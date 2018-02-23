حماس: إعلان واشنطن طرح خطتها للسلام "ليس له قيمة"

حماس: إعلان واشنطن طرح خطتها للسلام "ليس له قيمة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت حركة "حماس" اليوم الجمعة، أنّ إعلان الإدارة الأمريكية قرب طرح خطتها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل "ليس له قيمة".

وقال إسماعيل رضوان القيادي في الحركة في بيان صحفي، إن "الإعلان الأمريكي عن طرح خطة السلام قريباً ليس له قيمة لأن الشعب الفلسطيني يرفض الخطة ولن يسمح بتمريرها".

يأتي ذلك فيما تظاهر مئات الفلسطينيين بدعوة من حماس في وسط قطاع غزة نصرة للقدس، ورفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وقال رضوان خلال التظاهرة "إن أرض فلسطين والقدس وعد إلهي لن يبدده قرارات ولا وعود أمريكية ولا غطرسة إسرائيلية".

وأكد رضوان على التمسك الفلسطيني بالقدس "عاصمة فلسطين الموحدة لا شرقية وغربية وكل ما يقوم به الاحتلال من غطرسة، وعربدة في أراضينا المحتلة، لن يمر دون حساب".

وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت أمس أن اقتراح واشنطن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين "اكتمل تقريبا".

وطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، خطة لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018 بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.

أخبار ذات صلة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير حساسيان: أجندات إقليمية وداخلية تعرقل المصالحة

السفير حساسيان: أجندات إقليمية وداخلية تعرقل المصالحة

ترامب: إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأكثر إشكالاً

ترامب: إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأكثر إشكالاً

إدخال 40 شاحنة محملة بالوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بغزة

إدخال 40 شاحنة محملة بالوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بغزة

قيادي بحماس: وعود مصرية بعودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعي

قيادي بحماس: وعود مصرية بعودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعي

على الحدود الشرقية للقطاع.. جريمة إسرائيلية من نوع آخر

على الحدود الشرقية للقطاع.. جريمة إسرائيلية من نوع آخر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرة

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية للقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد ولا تحقق السلام

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

عربي

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا &#34;عار&#34;

ترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشو

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

منوعات

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن &#34;مايا دياب&#34;.. شاهد بنفسك

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن "مايا دياب".. شاهد بنفسك

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟