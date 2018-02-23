الرئيس يمنح أمين عام الاتحاد من اجل المتوسط وسام نجمة الاستحقاق

رام الله - دنيا الوطن

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمين عام الاتحاد من اجل المتوسط فتح الله السجلماسي، وسام نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين.



ومنح السجلماسي، الوسام، تقديراً لجهوده المهنية والدبلوماسية، خلال فترة عمله أميناً عاماً للاتحاد من أجل المتوسط، وتثميناً لدوره في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه في نيل حريته واستقلاله.



وقلد سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بلجيكا ولكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، نيابة عن الرئيس محمود عباس، السيد السجلماسي، الوسام خلال حفل تكريم أقيم اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد في مدينة برشلونة الإسبانية، بحضور ممثل دولة فلسطين لدى الأمانة العام للاتحاد من اجل المتوسط المعتز العبادي، وممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط.