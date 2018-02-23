4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية سالم وحاجز حوارة

رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة مواطنين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية سالم شرق نابلس وعند حاجز حوارة جنوبها.



وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل ، إن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات في قرية سالم، احداها في البطن، والآخر بشظية في الرقبة وجرى نقلهما الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.



وأضاف أن مواطنا آخر أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ خلال مواجهات اندلعت على حاجز حوارة، إضافة إلى إصابة أخرى برصاص "التوتو" نقلتها الطواقم الطبية إلى المستشفى.