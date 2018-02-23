خلافًا لمزاعم الاحتلال: السراديح استشهد برصاصة أُطلقت عليه من مسافة صفر

خلافًا لمزاعم الاحتلال: السراديح استشهد برصاصة أُطلقت عليه من مسافة صفر
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت النتائج الاولية لتشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح انه استشهد جراء اطلاق الرصاص الحي عليه من مسافة صفر.

وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان النتائج الاولية للتشريح اظهرت ان سبب الاستشهاد ناتجه عن نزيف دموي في الشرايين اسفل البطن نتيجة اطلاق رصاصة عليه من مسافة صفر، ما ادى الى استشهاده فورا.

وأظهر تشريح جثة الشهيد الفلسطيني الشاب ياسين عمر السراديح (36 عاما) أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار الاحتلال، بحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، وذلك خلافًا لمزاعم الجيش الإسرائيلي الذي قال إن السراديح استشهد جراء استنشاقه للغاز المسيل للدموع، وتجاهل الأعير النارية التي أطلقها باتجاهه والضرب المبرح والتنكيل الذي تعرض له خلال عملية اعتقاله فجر أمس، الخميس.

وادعى الاحتلال، أن التحقيق الأولى كشف أن الشهيد هاجم قوات الاحتلال بأنبوب حديدي، ليتم اعتقاله لاحقًا. في المنطقة التي أطلق فيها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة، إثر اندلاع المواجهات مع الشبان الفلسطينيين

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