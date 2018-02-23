إصابات برصاص الاحتلال المعدني في "كفر قدوم"

رام الله - دنيا الوطن

اصيب ثلاثة مواطنين بجروح بينهم طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.



وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة مما ادى الى وقوع ثلاثة اصابات بينهم طفل عالجتهم طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني ميدانيا.



واكد شتيوي ان قناصة مقنعون تابعون لجيش الاحتلال تمركزوا على الجبل المطل على الشارع المغلق واطلقوا الرصاص الحي باتجاه الشبان دون وقوع اصابات، مشيرا الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الذين استخدموا الحجارة للتصدي للجنود

الذين طاردوهم بين المنازل السكنية دون اعتقالات.



وكانت المسيرة قد انطلقت بعد صلاة الجمعة مباشرة من مسجد عمر بن الخطاب شرقا باتجاه مستوطنة قدوميم بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لانهاء الاحتلال وتصعيد المقاومة الشعبية في كل المواقع.