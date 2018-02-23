تعرف على الترتيب.. من هو أكبر زعيم عربي سنًا؟

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (روسيا اليوم) انفوغرافيك يتضمن أعمار الزعماء العرب، ويظهر أن متوسط أعمارهم يبلغ 69.5.وكان الزعيم الأكبر سنًا هو الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (91 عاماً)، فيم كان الأصغر سناً هو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (37 عامًا)، حيث يبلغ الفارق بين عمريهما 54 عامًا.واعتمد الموقع الروسي، على موقع (ويكيبيديا) في الاحصائية السنية للزعماء العرب، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد السبسي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (88 عامًا)، يليه الرئيس اللبناني ميشال عون (83 عامًا)، ويلياه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس (82 عامًا).وحل سادسًا في القائمة الرئيسين العراقي فؤاد معصوم والجزائري عبد العزيز بوتفليقة (80 عامًا)، ويأتي بالمرتبة الثامنة سلطان عُمان قابوس بن سعيد (77 عامًا)، فالرئيس السوداني عمر البشير (74 عامًا)، ثم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (72 عامًا)، فرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي (71 عاماً)، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (70 عامًا).وهناك أربعة زعماء عرب في الستينات من أعمارهم وهم: ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة (68 عامًا)، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (63 عامًا)، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود (62 عامًا) والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز (61 عامًا).وتتضمن القائمة كذلك أربعة زعماء في العقد الخامس، وهم: رئيس جزر القمر غزالي عثماني (59 عامًا)، العاهل الأردني عبدالله الثاني (56 عامًا)، العاهل المغربي محمد السادس (54 عامًا) والرئيس السوري بشار الأسد (52 عامًا).