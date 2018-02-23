السيسي يختار شعار "النجمة" للانتخابات الرئاسية

فيديو: السيسي يختار شعار النجمة



رام الله - دنيا الوطناختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شعار (النجمة) كرمز انتخابي له في سباق الانتخابات الرئاسية، فيما اختار منافسه موسى مصطفى موسى شعار (الطائرة) لحملته.ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على اختيار السيسي للنجمة، وموسى للطائرة.ومنحت الهيئة الوطنية السيسي حق اختيار الرمز الانتخابي من قائمة تتضمن 15 رمزا، وذلك لأسبقيته في التقدم بأوراق ترشحه واعتباره المرشح الأول قبل المرشح الثاني موسى مصطفى موسى، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية، على أن يكون اختيار الرمز الانتخابي بأسبقية التقدم بأوراق الترشح.وحافظ السيسي على رمزه الانتخابي السابق الذي خاض به الانتخابات الرئاسية عام 2014 في منافسة مع المعارض حمدين صباحي، الذي اختار آنذاك رمز "النسر".يشار إلى أن الدعاية الانتخابية للمرشحين، تنطلق غدًا السبت وتستمر لمدة 28 يوماً، فيما تجرى الانتخابات في آيار/ مايو المقبل.