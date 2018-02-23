الجبير: إيران الخطر الأوحد والأكبر على العالم

فيديو: الجبير سنواصل الضغط على إيران حتى تتوقف عن الإرهاب



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران هي الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم.وأوضح الجبير، أمام معهد (ايغمونت) البحثي، في بروكسل، أن "إيران لا تحترم القوانين الدولية وحسن الجوار، وتسعى لتقويض استقرار المنطقة من خلال نشاطاتها السلبية"، مُتهمًا طهران، برعاية الإرهاب ودعمه، وبتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية.وأشار إلى أن ملف اليمن شائك ومعقد، والحرب فرضت ولم تكن خيارًا نظرًا لأن الحوثيين قوضوا أكثر من مرة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل، لافتًا إلى أن الحوثيين يمنعون إيصال المساعدات الإنسانية ويهاجمون المدن ويقتلون المدنيين.