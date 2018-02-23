الدفاع الأفغانية: مقتل 70 مسلحاً في عمليات أمنية

فيديو أرشيفي: القوات الافغانية تقتل 96 مسلحا بعمليات عسكرية

رام الله - دنيا الوطنلقي 70 مسلحاً مصرعهم، خلال عمليات أمنية نفذتها القوات الأفغانية في مختلف أنحاء افغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة.وتكبد المتمردون خسائر في الارواح في أقاليم ننجارهار ولاجمان وكابيسا وباكتيا وغزني ولوجار وقندهار وأوروزجان وزابول وفرح وبادجيس وفارياب وتاخار وبلخ ونيمروز وهيلماند، بحسب وكالة (باجوك) للأنباء الأفغانية.وقال بيان صادر عن الوزارة: "إن ما لا يقل عن تسعة معارضين للحكومة أصيبوا، وتم القبض على ستة آخرين خلال العمليات، حيث شنت القوات الجوية الأفغانية 73 غارة ضد المتمردين"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع لم تكشف عن خسائر قوات الأمن، فقد ادعت طالبان قتل وجرح العشرات من القوات الحكومية خلال اشتباكات في أقاليم مختلفة.