هآرتس: إسرائيل تلزم المسافرين بعدم العودة إلى غزة قبل عام

هآرتس: إسرائيل تلزم المسافرين بعدم العودة إلى غزة قبل عام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية شددت من قيود السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" في الأشهر الأخيرة وباتت تلزم المسافرين بالتوقيع على أوراق كتعهد بعدم العودة للقطاع قبل عام من موعد سفرهم.

ونشرت الصحيفة تقريراً مطولاً عن القيود الإسرائيلية التي تفرضها على المسافرين من قطاع غزة إلى دول الخارج عبر جسر الكرامة. مشيرةً في الوقت ذاته إلى انخفاض عدد المسافرين بسبب المنع الأمني المتكرر لعدد كبير منهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وافقت على سفر العديد من الحالات من غزة بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة قبل عام، معتبرةً ما يجري يقوض الحقوق الأساسية للفلسطينيين وهو الأمر ذاته الذي تعتبره السلطة الفلسطينية في ظل هذه القيود.

وتطرقت الصحيفة إلى أن إسرائيل أجبرت 4 قاصرين على التوقيع على التعهد ذاته، وهو الأمر الذي آثار مؤسسات حقوقية واعتبرته عملا باطلا، خاصةً وأنه تم التوقيع على ذلك التعهد بدون حضور ولي الأمر أو الوصي عليهم.

وتوضح الصحيفة إنه منذ عام 1997 تمنع إسرائيل سكان القطاع من السفر بدون تصاريح خاصة، كجزء من سلسلة القيود التي فرضتها بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، ما أدى إلى الفصل التدريجي بين غزة والضفة، مشيرةً إلى أنه منذ عام 2007 تم منع حركة السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" واقتصر فقط الأمر على الحالات الإنسانية مثل المرضى وأهالي الأسرى.

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