الجيش الهندي يدمّر بالنار موقعا للجيش الباكستاني في كشمير

الجيش الهندي يدمّر بالنار موقعا للجيش الباكستاني في كشمير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دمّر الجيش الهندي موقعا للجيش الباكستاني في قطاع مندهار بكشمير مساء الخميس.

وقالت شبكة (أن دي تي في) التلفزيونية اليوم: "إن هذا الإجراء جاء ردا على انتهاك باكستان لوقف إطلاق النار".

وكشفت صحيفة (الهند اليوم) نقلا عن مصادر في الجيش، أن هذا ثالث موقع للجيش الباكستاني، يدمره الجيش الهندي في الآونة الأخيرة.  ووفقا لهذه البيانات، فإن القوات الهندية أطلقت النار هذا الأسبوع أيضا على مواقع باكستانية في منطقتي هادجيبير وتنغدهار، حيث قتل عدد من الجنود الباكستانيين بنيران المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل الهندية خلال هذه الهجمات، حسبما ذكرت مصادر الجيش الهندي.

وأعلنت دائرة الصحافة التابعة لوزارة الخارجية في باكستان، أنه تم استدعاء نائب المفوض السامي الهندي في إسلام آباد دزب ب سينغ  Dzh.P.Singh حيث سلمته وزارة الخارجية الخميس  مذكرة احتجاج رسمية على الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار على خط المراقبة في كشمير.

واتهم الجانب الباكستاني الهند بانتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار في كشمير.

وفى 12 شباط/فبراير الجاري، أصدر وزير الدفاع الهندي، نيرمالا سيتارامان، بيانا اتهم فيه باكستان بدعم الإرهابيين الناشطين في ولاية جامو وكشمير.

وجاء هذا البيان بعدما هاجمت مجموعة من الجماعات المسلحة تابعة لـ"جماعة جيش محمد" ليلة 10 شباط/فبراير معسكرا للجيش الهندي في منطقة سندجافان في ولاية جامو وكشمير، حيث أمطروا بالأسلحة الرشاشة الآلية والقنابل اليدوية معسكر الجيش، وهذا ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

 واتهم وزير الدفاع الهندي باكستان بدعم هذه المجموعة، وقال إن إسلام آباد سوف تضطر إلى "دفع ثمن هذه الكارثة".

ولا تزال أراضي كشمير القديمة موضوع نزاع بين الهند وباكستان منذ عام 1947، عندما حصلت الهند على استقلالها عن بريطانيا، ثم انقسمت إلى دولتين على أسس دينية. وبسبب كشمير، بدأت اثنتان من الحروب الهندية الباكستانية الثلاث.

وفي الوقت الحالي، لا توجد حدود دولية بين الهند وباكستان في المنطقة، إذ أن أراضيهما مقسمة وفق خط المراقبة الفاصل.

وتنشط في الجزء الهندي، فصائل تطالب بالانفصال عن البلاد. وتتهم نيودلهي باستمرار إسلام آباد بدعم المسلحين، وترفض باكستان هذه الاتهامات تقليديا.

فيديو أرشيفي: مقتل مسلحين في هجوم على قاعدة جوية هندية

 

أخبار ذات صلة

هايلي: إعلان ترامب مر بهدوء و&#34;صفقة القرن&#34; جاهزة تقريبًا

هايلي: إعلان ترامب مر بهدوء و"صفقة القرن" جاهزة تقريبًا

إطلاق نار داخل حرم جامعة بولاية لويزيانا الأميركية

إطلاق نار داخل حرم جامعة بولاية لويزيانا الأميركية

ترامب: عقوبات هي &#34;الأشمل&#34; ضد كوريا الشمالية

ترامب: عقوبات هي "الأشمل" ضد كوريا الشمالية

إيران تعتزم بناء مفاعلات نووية بحرية

إيران تعتزم بناء مفاعلات نووية بحرية

إصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة أمريكية

إصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة أمريكية

الخارجية الإسرائيلية تحذّر مواطنيها من السفر إلى كولومبيا

الخارجية الإسرائيلية تحذّر مواطنيها من السفر إلى كولومبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني تشارك بانطلاقة الجبهة الديمقراطية

بلدية بيتا: خسائر سوق الخضار المركزي تقدر بمليون ونصف مليون شيقل

بلدية بيتا: خسائر سوق الخضار المركزي تقدر بمليون ونصف مليون شيقل

الخضري: إنقاذ غزة بوابته رفع الحصار واستكمال المصالحة

الخضري: إنقاذ غزة بوابته رفع الحصار واستكمال المصالحة

الرئيس يمنح أمين عام الاتحاد من اجل المتوسط وسام نجمة الاستحقاق

الرئيس يمنح أمين عام الاتحاد من اجل المتوسط وسام نجمة الاستحقاق

عربي

السيسي يختار شعار &#34;النجمة&#34; للانتخابات الرئاسية

السيسي يختار شعار "النجمة" للانتخابات الرئاسية

واشنطن تهدد بضرب الجيش السوري مجددا

واشنطن تهدد بضرب الجيش السوري مجددا

لمدة 30 يوما.. مجلس الأمن الدولي يصوت على هدنة في سوريا

لمدة 30 يوما.. مجلس الأمن الدولي يصوت على هدنة في سوريا

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في وسط ليبيا

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في وسط ليبيا

منوعات

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن &#34;مايا دياب&#34;.. شاهد بنفسك

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن "مايا دياب".. شاهد بنفسك

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟