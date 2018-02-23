أبو نعيم: الأمن في غزة مستقر ليس بالعصا وإنما بالثقافة

شاهد تصريحات اللواء توفيق أبو نعيم



خاص دنيا الوطنقال مدير عام قوى الأمن الفلسطيني بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، إن الأمن في القطاع مستقر، ليس بالعصا وإنما بالثقافة الموجودة بين أبناء الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله بأن يظل الوضع الأمني في القطاع سائدًا.وأوضح أبو نعيم لـ"دنيا الوطن"، أن هناك أمالًا معقودة، لعقد لقاءات مصالحة مستقبلية بين حركتي فتح وحماس، لتغير الركود الحاصل على مستوى المصالحة.وأشار إلى أن، الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف قطاع غزة، سواءً المدنيين، أو المواقع العسكرية، رغم أنه لا توجد تهديدات، فإسرائيل تحاول ضرب واقع غزة المستقر أمنيًا لتنفيذ أجندة لديها.وذكر أبو نعيم، أن المؤسسات الدولية، قلّلت من مساعداتها لقطاع غزة، وقللت من اهتمامها بالوضع الإنساني، وحتى لم تعد تنتقد الجانب الإسرائيلي كما السابق، على حد تعبيره.