الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة بيت امر

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة بيت امر، وفتشت منزلا في مدينة الخليل.



وذكر الناشط الاعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي داهمت وسط بلدة بيت امر، ومنطقتي العين والجلدة، وفتشت عددا من منازل المواطنين قبل اعتقالها الشاب عيسى هاشم عمر بحر (20 عاما)، ونقله الى مركز توقيف وتحقيق "عصيون"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقالت مصادر امنية: "إن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من الاحياء في مدينة الخليل، واجرت تفتيشا في منزل المواطن عامر ربحي العويوي في شارع السلام".