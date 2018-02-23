32 اتهاماً جديداً لمدير حملة ترامب السابق

32 اتهاماً جديداً لمدير حملة ترامب السابق
بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المدعي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية، يوم أمس الخميس، عن ملاحقات قضائية جديدة ضد بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب، والشريك السابق لهذا الأخير، ريتشارد غيتس.

وتُفصّل لائحة الاتهام التي وقّعها المدعي الخاص روبرت مولر، 32 اتهاما جديدا، بينها التهرب الضريبي وإخفاء حسابات مصرفية في الخارج، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال المتحدث باسم مانافورت: "إنه بريء من الاتهامات الموجهة إليه في لائحة الاتهام الجديدة، وهو مقتنع بأنه ستتم تبرئته".

وأضاف: "التهم الجديدة ضد مانافورت، لا علاقة لها بروسيا أو بتدخّل أو تواطؤ في انتخابات عام 2016".

وكان مولر قد وجه إلى غيتس ومانافورت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 12 اتهاما من بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض أموال والإدلاء بتصريحات كاذبة وعدم التصريح عن حسابات مصرفية في الخارج.

وكسب غيتس ومانافورت، بحسب سجلات الحكومة الأوكرانية، ملايين الدولارات التي لم يصرحا عنها أثناء عملهما لصالح يانوكوفيتش.

وأصدر مولر، في وقت سابق أيضا، اتهامات مفاجئة بحق 13 روسيا بالتدخل في السياسات الأميركية، في إطار مهمته التي تركز على التحقق من احتمال تواطؤ حملة ترامب مع التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية.

كما يدرس المحقق الخاص احتمال سعي ترامب نفسه إلى عرقلة التحقيق.

فيديو أرشيفي: توجيه تهمة التآمر لمدير حملة ترامب الانتخابية

 

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