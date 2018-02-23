الرئيس: هناك التفاف دولي وعربي حول الخطة التي طرحتُها بمجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس محمود عباس أن هناك التفاف دولي وعربي ومحلي حول المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن مؤخرا، لافتا إلى أنها لاقت تجاوبا جيدا.



وقال الرئيس في مقابلة مع تلفزيون فلسطين فجر اليوم الجمعة: "يهمني أيضا أن يكون شعبنا راض عما قدمناه، وفي نفس الوقت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وغير ذلك من المنظمات الدولية والإقليمية أعتقد أنها ستتجاوب مع هذه الفكرة خاصة أن ما طلبناه ليس مستحيلا، هو تطبيق الشرعية الدولية وأن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على المفاوضات، يعني لا يوجد شيء جديد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفض هذه الأفكار، وان شاء الله يتم التجاوب العملي بمعنى أن توضع موضع التنفيذ".