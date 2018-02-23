الرئيس: هناك التفاف دولي وعربي حول الخطة التي طرحتُها بمجلس الأمن

الرئيس: هناك التفاف دولي وعربي حول الخطة التي طرحتُها بمجلس الأمن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس أن هناك التفاف دولي وعربي ومحلي حول المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن مؤخرا، لافتا إلى أنها لاقت تجاوبا جيدا.

وقال الرئيس في مقابلة مع تلفزيون فلسطين فجر اليوم الجمعة: "يهمني أيضا أن يكون شعبنا راض عما قدمناه، وفي نفس الوقت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وغير ذلك من المنظمات الدولية والإقليمية أعتقد أنها ستتجاوب مع هذه الفكرة خاصة أن ما طلبناه ليس مستحيلا، هو تطبيق الشرعية الدولية وأن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على المفاوضات، يعني لا يوجد شيء جديد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفض هذه الأفكار، وان شاء الله يتم التجاوب العملي بمعنى أن توضع موضع التنفيذ".

أخبار ذات صلة

حماس: إعلان واشنطن طرح خطتها للسلام &#34;ليس له قيمة&#34;

حماس: إعلان واشنطن طرح خطتها للسلام "ليس له قيمة"

الرئيس يمنح أمين عام الاتحاد من اجل المتوسط وسام نجمة الاستحقاق

الرئيس يمنح أمين عام الاتحاد من اجل المتوسط وسام نجمة الاستحقاق

4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية سالم وحاجز حوارة

4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية سالم وحاجز حوارة

كم بلغ عدد المصلين اليوم في المسجد الأقصى ؟

كم بلغ عدد المصلين اليوم في المسجد الأقصى ؟

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

القناة السابعة: أسير يهاجم سجانًا في سجن &#34;بئر السبع&#34;

القناة السابعة: أسير يهاجم سجانًا في سجن "بئر السبع"

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الرئيس يمنح أمين عام الاتحاد من اجل المتوسط وسام نجمة الاستحقاق

الرئيس يمنح أمين عام الاتحاد من اجل المتوسط وسام نجمة الاستحقاق

4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية سالم وحاجز حوارة

4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية سالم وحاجز حوارة

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

القناة السابعة: أسير يهاجم سجانًا في سجن &#34;بئر السبع&#34;

القناة السابعة: أسير يهاجم سجانًا في سجن "بئر السبع"

عربي

السيسي يختار شعار &#34;النجمة&#34; للانتخابات الرئاسية

السيسي يختار شعار "النجمة" للانتخابات الرئاسية

واشنطن تهدد بضرب الجيش السوري مجددا

واشنطن تهدد بضرب الجيش السوري مجددا

لمدة 30 يوما.. مجلس الأمن الدولي يصوت على هدنة في سوريا

لمدة 30 يوما.. مجلس الأمن الدولي يصوت على هدنة في سوريا

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في وسط ليبيا

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في وسط ليبيا

منوعات

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

فيديو: منى عراقي تكشف تعرضت للاغتصاب في طفولتي

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن &#34;مايا دياب&#34;.. شاهد بنفسك

ممثلة سورية تتحوّل لنسخة طبق الأصل عن "مايا دياب".. شاهد بنفسك

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

شاهد مريم حسين بعدما منعتها زوجة ​تامر حسني من اخذ صورة معه

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟

صور: لما لحق سعد الصغير الراقصة جوهرة إلى روسيا؟