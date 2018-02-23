الاحتلال يعتقل زوجة ووالد أسير جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل زوجة ووالد أسير جنوب بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، زوجة ووالد الاسير عبد المنعم محمد عمران صلاح، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر احمد صلاح، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الاسير، نيفين صلاح (في الثلاثينات من عمرها)، ووالده محمد عمران صلاح (67عاما)، بعد ان داهمت منزله ومنزل والده وفتشتهما، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

يذكر ان الاسير عبد المنعم صلاح معتقل في سجون الاحتلال منذ اكثر من عامين دون محاكمته.

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