فيديو: الرئيس عباس يُعلق على أنباء تدهور حالته الصحية

فيديو: الرئيس عباس يُعلق على أنباء تدهور حالته الصحية
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأنباء التي يجري تداولها حول تدهور حالته الصحية، مشيراً إلى أنه أجرى في الولايات المتحدة فحوصات طبية اعتيادية.

وقال الرئيس عباس، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، فجر الجمعة: "كانت فرصة مناسبة وجودنا هنا لنجري بعض الفحوصات الطبية، وفعلا أجريت هذه الفحوصات، والآن خرجنا والحمد لله كل النتائج إيجابية ومطمئنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا".

وأكد الرئيس عباس، أن المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن مؤخراً، لاقت تجاوباً جيداً على مستوى مجلس الأمن، وعلى المستوى العربي والاقليمي والمحلي.

وتابع: "يهمني أن يكون شعبنا راضيا عما قدمناه، وفي نفس الوقت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغير ذلك من المؤشرات الدولية والإقليمية أعتقد أنها ستتجاوب مع هذه الفكرة خاصة أن ما طلبناه ليس مستحيلا، هو تطبيق الشرعية الدولية ثم أن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على المفاوضات، يعني لا يوجد شيء جديد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفض هذه الأفكار، وان شاء الله يتم التجاوب العملي بمعنى أن توضع موضع التنفيذ".

 

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