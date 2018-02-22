عريقات يلتقي مسؤولين دوليين ويطالب بمحاسبة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

أدن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات بشدة اليوم الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإعدامها الشاب الأعزل ياسين السراديج خارج إطار القانون بعد اعتقاله مباشرة من منزله في مدينة أريحا، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تعتمد منظومة ممنهجة ومتواصلة من جرائم الحرب التي تدينها أمام المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.



وطالب بمحاسبة قوات الاحتلال وفتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاعدام خارج إطار القضاء.



جاء تعقيب عريقات إثر لقاءات منفردة عقدها في مكتبه في مدينة أريحا، أطلع خلالها كلاً من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بيير كرينبول ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ديفيد كيزن وممثلين عن اللجنة الوطنية الفلسطينية لتسجيل الأضرار الناتجة عن جدار الضم والتوسع، على التصعيد الإسرائيلي المدروس ضد أبناء شعبنا عقب قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرئيل. وأكد عريقات خلال لقاءاته أن الإجراءات التي تهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطيني للإذعان للشروط والإملاءات الأمريكية لن تمر.



وناقش عريقات خلال لقائه مفوض عام "الأنروا" بيير كرينبول مسألة تقليص الأموال عن الوكالة والضغط عليها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، مديناً موقف الإدارة الأمريكية من الأنروا والشروط الأمريكية لاستمرار تمويل ودعم الوكالة.



وبحث الطرفان سبل وآليات دعم الأنروا، مشيراً ان التمويل الدولي للأنروا هو مسؤولية قانونية وسياسية دولية، ومن واجب المجتمع الدولي تقديم الخدمات والحماية للاجئين حتى ايجاد حل عادل لقضيتهم وفقا للقرار الأممي 194 والمبادرة العربية.



وقال: " إن قضية اللاجئين ليست قضية إنسنية فقط، بل سياسية بامتياز، وأن حلها يجب أن يتم وفقاً لمقررات الأمم المتحدة وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف بتقرير المصير والعودة"، مثمناً الجهود التي تبذل من أجل سد العجز في ظل هذه الظروف العصيبة.



من جهة اخرى، بحث عريقات مع كيزين الاتفاق المبرم بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجانب الفلسطيني، بما في ذلك الزيارة الشهرية للأسرى الفلسطينيين وغيرها من القضايا. كما قدم عريقات أمام كيزن تسع حالات لأسيرات فلسطينيات يعانين من الاهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات سجون الاحتلال، وطالب بالضغط على إسرئيل وإلزامها بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرات والأسرى قبل فوات الأوان.



وفي سياق آخر، اطّلع عريقات على سير عمل لجنة سجل الأضرار الناتجة عن جدار الضم والتوسع، بحضور مكتب تسجيل الاضرار التابع للأمم المتحدة، واستمع إلى شرح تفصيلي من اللجنة، مؤكداً على ضرورة متابعة استمرار عمل اللجنة بما في ذلك توثيق الأضرار الفردية والعامة الناتجة عن الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.