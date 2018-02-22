"الإعلام": إعدام الأسير السراديح يستدعي محاسبة القتلة

"الإعلام": إعدام الأسير السراديح يستدعي محاسبة القتلة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام استشهاد الأسير ياسين السراديح، بعد اعتقاله بوقت قصير، عملية إعدام مُنظمة جرت بدم بارد، ونفذها نحو عشرين من جنود الاحتلال بالضرب المبرح، خاصة على معدته وظهره.

وأكدت أن ما جرى للشاب السراديح فجر اليوم يستدعي تدخلاً فوريًا من منظمة الصليب الأحمر الدولية، و"أطباء بلا حدود"، وسائر التشكيلات الحقوقية لمحاسبة القتلة وكل المتورطين في تصفيته، لاختراقهم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

ورأت الوزارة بأن جريمة أريحا تتنفس من رئة عنصرية، وتستمد قوتها من حكومة وأحزاب ومستوطنين يُمجدون الإرهاب، ويستبيحون دمنا، ويمارسون التطرف والتحريض، خاصة بعد نقاش وإقرار ما يسمى (قانون إعدام الأسرى).

وحثت الوزارة الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان على اعتبار تصفية السراديح عملية فتك، وجريمة ضد الإنسانية، تتطلب مقاضاة الواقفين خلفها.

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