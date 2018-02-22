وزيرة شئون المرأة تستقبل وفدا من مجلس إدارة طاقم شئون المرأة

رام الله - دنيا الوطن

استقبلت وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا وفدا من مجلس إدارة طاقم شئون المرأة في مقر الوزارة في مدينة غزة لبحث سبل التعاون بين الوزارة والطاقم بما يخدم المرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها حيث ضم الوفد القادم من مدينة رام الله كل من د. أريج عودة رئيسة مجلس إدارة طاقم شئون المرأة، إلهام سامي، يسر الأطرش، نبيلة رزق، ندوة البرغوتي، تمام خضر، صباح عرمانة، نادية أبو نحلة، سريدا عبد حسين .



رحبت الدكتورة الأغا بالحضور واستعرضت معهم معاناة المرأة في المحافظات الجنوبية في ظل الحصار والاغلاق المفروض عليها، وكيف أنه ضاعف من معاناتها ، والسبل التي تتبعها المرأة للقضاء على الانقسام والتخفيف من عبء الحصار ودعم صمود أسرتها لتؤكد للجميع أن المرأة الفلسطينية صامدة على أرضها ما بقيت أشجار الزيتون .



في حين شكرت الدكتورة اريج عودة وزيرة شئون المرأة على تعاونها، معربة عن مدى سعادتها بزيارة غزة والوقوف على معاناة المرأة في غزة عن كثب.



وحمل الوفد التوصيات التي نتجت عن اللقاءات التي أجراها الوفد مع الاطر والمؤسسات النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى الدكتورة الأغا التي وعدتهم بدورها بأن تحمل توصياتهم إلى الجهات المسئولة، لدعم المرأة الفلسطينية والتخفيف من معاناتها.