وزيرة شئون المرأة تستقبل وفدا من مجلس إدارة طاقم شئون المرأة

وزيرة شئون المرأة تستقبل وفدا من مجلس إدارة طاقم شئون المرأة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا وفدا من مجلس إدارة طاقم شئون المرأة في مقر الوزارة في مدينة غزة لبحث سبل التعاون بين الوزارة والطاقم بما يخدم المرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها حيث ضم الوفد القادم من مدينة رام الله كل من د. أريج عودة رئيسة مجلس إدارة طاقم شئون المرأة، إلهام سامي، يسر الأطرش، نبيلة رزق، ندوة البرغوتي، تمام خضر، صباح عرمانة، نادية أبو نحلة، سريدا عبد حسين .

رحبت الدكتورة الأغا بالحضور واستعرضت معهم معاناة المرأة في المحافظات الجنوبية في ظل الحصار والاغلاق المفروض عليها، وكيف أنه ضاعف من معاناتها ، والسبل التي تتبعها المرأة للقضاء على الانقسام والتخفيف من عبء الحصار ودعم صمود أسرتها لتؤكد للجميع أن المرأة الفلسطينية صامدة على أرضها ما بقيت أشجار الزيتون .

في حين شكرت الدكتورة اريج عودة وزيرة شئون المرأة على تعاونها، معربة عن مدى سعادتها بزيارة غزة والوقوف على معاناة المرأة في غزة عن كثب.

وحمل الوفد التوصيات التي نتجت عن اللقاءات التي أجراها الوفد مع الاطر والمؤسسات النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى الدكتورة الأغا التي وعدتهم بدورها بأن تحمل توصياتهم إلى الجهات المسئولة، لدعم المرأة الفلسطينية  والتخفيف من معاناتها.

أخبار ذات صلة

مؤسسة أمواج الرياضية تحتفل بافتتاح مقرها الجديد في غزة

مؤسسة أمواج الرياضية تحتفل بافتتاح مقرها الجديد في غزة

فيديو: الرئيس عباس يُعلق على أنباء تدهور حالته الصحية

فيديو: الرئيس عباس يُعلق على أنباء تدهور حالته الصحية

عريقات يلتقي مسؤولين دوليين ويطالب بمحاسبة الاحتلال

عريقات يلتقي مسؤولين دوليين ويطالب بمحاسبة الاحتلال

&#34;الإعلام&#34;: إعدام الأسير السراديح يستدعي محاسبة القتلة

"الإعلام": إعدام الأسير السراديح يستدعي محاسبة القتلة

لجنة الطوارىء ببلدية غزة: استمرار أزمتي الوقود والكهرباء يُؤدي للانهيار التام

لجنة الطوارىء ببلدية غزة: استمرار أزمتي الوقود والكهرباء يُؤدي للانهيار التام

نقيب المحامين يدعو العالم لدعم خطة الرئيس للسلام

نقيب المحامين يدعو العالم لدعم خطة الرئيس للسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مؤسسة أمواج الرياضية تحتفل بافتتاح مقرها الجديد في غزة

مؤسسة أمواج الرياضية تحتفل بافتتاح مقرها الجديد في غزة

عريقات يلتقي مسؤولين دوليين ويطالب بمحاسبة الاحتلال

عريقات يلتقي مسؤولين دوليين ويطالب بمحاسبة الاحتلال

&#34;الإعلام&#34;: إعدام الأسير السراديح يستدعي محاسبة القتلة

"الإعلام": إعدام الأسير السراديح يستدعي محاسبة القتلة

وزيرة شئون المرأة تستقبل وفدا من مجلس إدارة طاقم شئون المرأة

وزيرة شئون المرأة تستقبل وفدا من مجلس إدارة طاقم شئون المرأة

عربي

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في وسط ليبيا

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في وسط ليبيا

القوات اليمنية الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية بمحافظة صعدة

القوات اليمنية الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية بمحافظة صعدة

الأورومتوسطي: عشرات اللاجئين بليبيا قيد الاختطاف من قبل عصابات مسلحة

الأورومتوسطي: عشرات اللاجئين بليبيا قيد الاختطاف من قبل عصابات مسلحة

دون رفع العلم.. إسرائيل تشارك في بطولة كروية مدرسية بقطر

دون رفع العلم.. إسرائيل تشارك في بطولة كروية مدرسية بقطر

منوعات

فيديو وصور: رؤى الصبّان تستعرض تفاصيل زفافها.. شاهد جمالها

فيديو وصور: رؤى الصبّان تستعرض تفاصيل زفافها.. شاهد جمالها

فيديو: لن تصدقوا ما قاله أوسم طفل في الوطن العربي

فيديو: لن تصدقوا ما قاله أوسم طفل في الوطن العربي

رسمياً: ريهام سعيد تواجه تهمتي التحريض على الخطف والإتجار بالبشر

رسمياً: ريهام سعيد تواجه تهمتي التحريض على الخطف والإتجار بالبشر

كم بلغت تكلفة زفاف الاعلامية رؤى الصبان ؟

كم بلغت تكلفة زفاف الاعلامية رؤى الصبان ؟