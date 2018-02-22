نقيب المحامين يدعو العالم لدعم خطة الرئيس للسلام

نقيب المحامين يدعو العالم لدعم خطة الرئيس للسلام
رام الله - دنيا الوطن
أشاد نقيب المحامين الأستاذ جواد عبيدات  بخطاب الرئيس ابومازن في مجلس الأمن والذي ألقاه قبل يومين بحضور مندوبين الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي والتي تمثل أعلى هيئة بالأمم المتحدة داعيا العالم بأسره دعم خطة السلام الفلسطينية التي طرحها الرئيس أمام مجلس الامن.

وقال نقيب المحامين: " ان خطاب الرئيس ابومازن كان بمثابة مرافعة قانونية بامتياز بينت نقاط قوة الحق الفلسطيني في تقرير مصيرة.

وأضاف: " تفخر نقابة المحامين بالخطاب الذي القاه السيد الرئيس والذي  قوبل بالتصفيق الشديد من كافة مندوبي الدول الداعمين للقضية الفلسطينية وبصفعه كارثية على وجوه مندوبي الاحتلال الصهيوني .

وأكد نقيب المحامين على أهمية المراكز القانونية التي وضحها الرئيس في خطابة واهمها اعادة الإعتبار للقرارت الدولية التي دعت لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس وعودة الاجئين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة بالإضافة لترسيم حدود الدولة الفلسطينية وفقا لنفس القرارت الدولية والتي يجمع عليها معظم دول العالم في كافة المحافل الدولية وترفضها دولة الإحتلال وحليفتها امريكا الوسيط المزيف للنزاهة على مدارتاريخ الصراع.

ودعا نقيب المحامين كافة الدول الأعضاء في مجلس الامن قبول فلسطين في عضوية كاملة بالامم المتحدة والعمل على محاصرة امريكا لاجهاض مشروع الفيتو (الصهيوني) والذي يقف دائما كعائق غير منطقي ولا نزيه وانما مسهل ومساعد دائم لاجهاض حلم قيام الدولة الفلسطينية.

وأيد نقيب المحامين أهمية وضع القضية الفلسطينية ضمن وسطاء متعدد الأطراف من اجل ضمان تحقيق العدالة والنزاهة من اجل دفع اتمام اقامة الدولة الفلسطينية واحقاق الحق الفلسطيني ودحر المحتل عن ارضنا وشعبنا .

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