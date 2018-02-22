تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في وسط ليبيا

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في وسط ليبيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف الأربعاء، قوات المشير خليفة حفتر في وسط ليبيا.

وقالت وكالة تابعة للتنظيم في بيان: "إن الهجوم نفذه شخص على حاجز عسكري تابع لقوات حفتر".

ويعتبر هذا أول اعتداء يتبناه تنظيم الدولة في ليبيا منذ تشؤين الأول/ أكتوبر 2017، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقتل ثلاثة عناصر من القوات الموالية للمشير حفتر الأربعاء، في اعتداء بسيارة مفخخة، استهدف نقطة تفتيش في منطقة ودّان وسط البلاد، بحسب ما أفاد متحدث باسم هذه القوات لوكالة (فرانس برس).

وأسفر الانفجار عن إصابة اثنين آخرين أمام نقطة تفتيش على الطريق المؤدية إلى طرابلس، نقلاً عن العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر.

وينشط مقاتلو تنظيم الدولة في وسط وجنوب ليبيا رغم طردهم من معقلهم في مدينة سرت الساحلية في شمال البلاد عام 2016.

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