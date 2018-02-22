طهران: نؤكد التزامنا بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي

طهران: نؤكد التزامنا بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس، عن التزام بلاده بعدم السعي لامتلاك الأسلحة النووية، معتبراً أن ذلك التزام دائم.

وأوضح عراقجي في تصريح صحفي، أن الاتفاق النووي لا يشمل ما يسمى ببند الانقضاء الذي يتيح إنهاء العمل بالاتفاق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال الدبلوماسي الإيراني: "رغم أن الإدارة الأمريكية وترامب يتحدثان عن بند انقضاء، وأن الاتفاق يسري فقط لمدة عشر سنوات فهذا غير حقيقي، والتزام إيران بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي له صفة الدوام".

وتتهم إيران الولايات المتحدة بالعمل على عرقلة الاتفاق النووي الإيراني، وتؤكد التزامها بتعهداتها حيال الاتفاق.

فيديو أرشيفي: أبرز بنود اتفاق ملف إيران النووي

 

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