بعد أربع ساعات حصار.. نشطاء فلسطينيون يطردون وفداً أمريكياً بـ"البيض"

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (الجديد) الفلسطيني: إن مجموعة من النشطاء الفلسطينيين هاجمت، اليوم الخميس، اجتماعاً لرئيس مركز الدراسات والبحوث المسحية برام الله خليل الشقاقي، مع وفد أمريكي.



وأوضح الموقع، أن ذلك، جاء بالتزامن مع نشر تحقيق حول قيام مؤسسات فلسطينية بمطالبة الاتحاد الأوروبي، بوقف التمويل الذي تقدمه للسلطة الفلسطينية، ولاقى ردود فعل واسعة.



وأشار الموقع، إلى أن نشطاء ضد الاستيطان والتطبيع والمقاومة الشعبية، تمكنوا من طرد الوفد الأمريكي، حيث تجمع النشطاء في منطقة المصايف في مدينة البيرة، أمام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، بعد علمهم بقدوم الوفد الأمريكي للمركز لعقد اجتماعات، عقب نشر التحقيق.



وأضاف الموقع، أن الاجتماع كان من المقرر، أن يتم عقده في أحد فنادق رام الله؛ إلا أن إدارة الفندق رفضت استقبال الوفد، ما دفع مدير المركز خليل الشقاقي إلى اصطحاب الوفد إلى مقر المركز.



وبين الموقع، أن الشبان حاولوا طرد الوفد، واقتحام المركز، لكن قوات الأمن الفلسطينية حالت دون ذلك، مضيفاً: "مع استمرار الشبان في الاعتصام أمام مقر المركز، استدعت قوات الأمن الفلسطينية المزيد من عناصرها للمكان، وقامت بإبعاد المعتصمين من أمام البناية، تمهيداً لإجلاء الوفد بعد مرور حوالي أربع ساعات.



ولفت الموقع، إلى أن قوات الأمن، أحضرت مركبة للشرطة الفلسطينية أمام البناية، تمهيداً لإجلاء الوفد الأمريكي، مشيراً إلى أن النشطاء، ألقوا البيض على الوفد، وقاموا بترديد الشعارات الرافضة لاستقبال أي وفود أمريكية في الأراضي الفلسطينية، احتجاجاً على قرار ترامب بشأن القدس.



وأكد المشاركون في الاعتصام، رفضهم لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة: إن الرسالة اليوم موجهة للأمريكان، وفحواها أنه غير مرحب بهم في فلسطين، لأنهم باتوا يتبنون "المشروع الصهيوني" بشكل علني، بعد قرار ترامب الخاص بالقدس.



وأضاف جمعة: "نقول للأمريكان: إنه لم يعد لهم مكان في فلسطين، وهذه رسالة الشباب الفلسطيني وقواه ولجانه الشعبية".