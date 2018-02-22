القوات اليمنية الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية بمحافظة صعدة

فيديو أرشيفي: حرب شوارع بين الجيش اليمني والحوثيين في صعدة

رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن.جاء ذلك، بعد معارك عنيفة، اندلعت مع جماعات الحوثي، أسفرت عنها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات للحوثي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال العميد صالح قروش، قائد اللواء الخامس: "إن التقدم الذي حققته قوات الشرعية، يمثل نقطة الانطلاق لدحر الجماعات الحوثية من مركز مديرية باقم وتحريرها بالكامل".وأشار قروش إلى أن مركز المديرية، هو الهدف المقبل لقوات الجيش الوطني، لاسيما بعد تمكن قوات الجيش من تحرير "مثلث باقم"، مما جعل مناطق آل صبحان وجبال أبواب الحديد تحت نيران الجيش الوطني، والتي يأتي بعدها مباشرة مركز مديرية "باقم".وكانت قوات الشرعية، قد تمكنت من تأمين مرتفعات التباب السود وتبة البركان، وتطهيرها من الألغام بالكامل.يشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي، كثفت خلال الأيام الماضية غاراتها على مواقع وتجمعات وتحركات للجماعات الحوثية، في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، تكبّدت خلالها الجماعات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.