انطلاق فعاليات مؤتمر "منظومة العدالة الاجتماعية في فلسطين"

رام الله - دنيا الوطنانطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة العدالة الاجتماعية في فلسطين، والذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الخارجية، و(معهد بيت الحكمة) تحت عنوان "تعزيز دور هيئات الرقابة في نظام العدالة الفلسطينية.ويتناول المؤتمر في جلساته عدة محاور أبرزها: محور التشريعات الوطنية والدولية في تمكين وتطوير أداء المؤسسات الرقابية في قطاعي الأمن والعدالة، ومحوره الثاني، سيكون عن تعزيز كفاءة مؤسسات الرقابة على قطاعي الأمن والعدالة في فلسطين، وسيتناول المحور الثالث التحديات المؤسساتية للرقابة الحكومية على قطاعي الأمن والعدالة في فلسطين.ويهدف المؤتمر حسب رئيس اللجنة التحضيرية محمود المدهون إلى توسيع نطاق التنسيق بين مؤسسات الرقابة على منظومة العدالة الجنائية المختلفة لإصلاحها، ويهدف أيضًا لزيادة كفاءة مؤسسات الرقابة على منظومة العدالة في ظل سيادة القانون، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية والجمهور نحو الرقابة الفعالة على مؤسسات العدالة الجنائية.