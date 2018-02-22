الشيخ: الرئيس بصحة جيدة ويجري فحوصات اعتيادية

رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للرئيس محمود عباس.



وقال الشيخ، وفق ما أوردت صحيفة (معاريف) العبرية: إن الرئيس عباس بصحة جيدةً ولا صحةً لما يُشاع عنه، لافتاً إلى أنه يجري فحوص روتينية.



وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت: إن الرئيس عباس، يتلقى العلاج في مستشفى "بالتيمور" في أمريكا، مع حراسة مشددة من الأمن السري الأمريكي.



وأضافت تلك الوسائل، أنه "في هذه الأثناء هناك تضارب أنباء حول صحته، ولم يتضح حتى الآن، هل يتلقى علاجاً في المستشفى أو يخضع لفحوصات طبية".



بدورها، أعلنت القناة 7 العبرية أن الرئيس عباس خرج من المستشفى في الولايات المتحدة الامريكية، بعد خضوعه لاختبارات روتينية، وسيعود إلى رام الله غداً الجمعة.