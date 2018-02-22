السعودية تدعم صندوقي الأقصى والقدس بـ (70) مليون دولار

رام الله - دنيا الوطن

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان: إنه بالإشارة لقرار قمة عمّان في 29/03/2017 بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، فقد صدرت الموافقة السامية الكريمة على تسديد حصة المملكة من هذه الزيادة والتي تبلغ 70 مليون دولار، على 4 أقساط سنوية قيمة القسط الواحد 17.5 مليون دولار.



وقال قطان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إنه "قد صدرت الموافقة السامية الكريمة برفع مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية من (7.7) مليون دولار إلى (20) مليون دولار شهرياً بزيادة قدرها (12.3) مليون دولار".



وأضاف، أن الصندوق السعودي للتنمية، قام بتحويل ما يعادل مبلغ (40) مليون دولار أميركي بعملة اليورو، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لشهري كانون الأول/ ديسمبر 2017، وكانون الثاني/ يناير 2018".