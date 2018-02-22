صور: بِدْء ضخ وقود المنحة القطرية للمستشفيات بقطاع غزة

صور: بِدْء ضخ وقود المنحة القطرية للمستشفيات بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استلمت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الوقود الخاص بتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في قطاع غزة، ضمن المنحة الإغاثية العاجلة المقدمة لغزة من دولة قطر، بتوجيهات من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت اللجنة القطرية لإعمار غزة، عبر موقعها الإلكتروني: إنه من المقرر، أن تغطي منحة دولة قطر، احتياج 15 مستشفى ومركزاً صحياً حكومياً بغزة، حيث ستزوّدها بنحو 757 ألف لتر من الوقود، بتكلفة 500 ألف دولار أمريكي من المنحة البالغ قيمتها تسعة ملايين دولار.

وشملت الدفعة الأولى من الوقود، تزويد كلٍ من مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال بـ 10 آلاف لتر من الوقود، ومستشفى بيت حانون بـ 10 آلاف أخرى، ومستشفى أبو يوسف النجار برفح بنحو 15 ألف لتر من الوقود.

وكان السفير محمد العمادي قد بيّن خلال مؤتمر صحفي عقده في مجمع الشفاء الطبي بغزة الاثنين، عن أوجه صرف منحة أمير دولة قطر الإغاثية الإنسانية لغزة، موضحاً أن 2,600,000 دولار منها، ستُصرف لتوفير طرود غذائية وأغطية وفرشات ومساعدات نقدية للأسر المحتاجة بغزة، بالإضافة لتقديم 2 مليون دولار كأدوية ومستهلكات طبية للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع، وكذلك 500 ألف دولار لتزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالوقود اللازم لتشغيلها.

وتشمل باقي المنحة تقديم مليون دولار لترميم بيوت الفقراء وكذلك مليون دولار أخرى للمساهمة في دفع رسوم الطلبة المحتاجين في جامعات القطاع، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,900,000 دولار لأغراض إغاثية إنسانية مختلفة.

وأكد السفير العمادي، أن خطوة دولة قطر بتقديم الدعم العاجل لقطاع غزة، يجب أن تكون حافزاً قوياً لتحرك دولي لإنقاذ سكان غزة من المأساة الإنسانية التي يعيشونها.

وشدد على تواصل دولة قطر الدائم مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، للتنسيق والتعاون المشترك من أجل مساعدة سكان غزة.

يشار إلى أن عملية تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالوقود، تتم باتفاقية وقّعها السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية مع ماتياس شمالي مدير عمليات (أونروا) في غزة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة (أوتشا).


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