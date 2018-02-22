منظمة العفو الدولية توجه انتقادات حادة لتركيا

منظمة العفو الدولية توجه انتقادات حادة لتركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة العفو الدولية، إن انتهاكات حقوق الإنسان والحملة على حرية التعبير في تركيا ستستمر على الأرجح ما دامت البلاد تحت حالة الطوارئ.

ووجهت المنظمة في تقريرها السنوي انتقادات لاذعة لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

واعتقلت تركيا أكثر من 50 ألف شخص، في إطار حملة واسعة النطاق منذ محاولة انقلاب عام 2016، وعزلت 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل.

من جانبه، قال أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي في اسطنبول "ضعف المجتمع المدني وحالة الطوارئ مهدا الطريق أمام انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف "للأسف يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر في ظل وجود حالة الطوارئ".

وسمح قانون الطوارئ لإردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات.

وشهدت الحملة إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.

ونقلت رويترز عن غاردنر إن السلطات تستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحفيين ومنتقدي الحكومة.

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