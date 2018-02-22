روسيا تحبط هجوماً مسلحاً في سان بطرسبورغ

رام الله - دنيا الوطن

قال المكتب الصحفي لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، إن قوات الأمن أحبطت تنفيذ عملية مسلحة في مدينة سان بطرسبورغ.



وأوضحت قوات الأمن الروسية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، أنه تم احتجاز شخص واحد ينتمي إلى جنسية إحدى دول آسيا الوسطى.



ولفتت معلومات الأمن الفدرالي إلى أن الموقوف كان يخطط لتنفيذ عمل مسلح في أماكن المواصلات العامة وفي الأماكن التي تشهد تجمعات الناس.



وتجري الهيئة في هذا الوقت التحقيقات مع الموقوف دون ورود تفاصيل أكثر عن اسم الشخص أو غير ذلك.