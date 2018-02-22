ما هي أسباب تشويش الاتصالات بالمناطق الحدودية في غزة؟

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللاه) العبري: إن شبكات الاتصالات الخلوية في المناطق الجنوبية لغلاف قطاع غزة، تعرضت أمس الأربعاء، إلى ضعف في إشارات الإرسال، الأمر الذي أثر على خدمة الاتصال في بعض المناطق الحدودية بقطاع غزة.



وقال الموقع العبري، إن الحديث يدور عن خلل لم يسبق له مثيل أصاب جميع شبكات الاتصالات الخليوية في المنطقة الجنوبية، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أرجعت السبب إلى مناورة عسكرية للجيش الإسرائيلي في غلاف غزة، بدأت منذ ليلة أمس الأربعاء.



ويذكر، أن بعض المناطق الحدودية في قطاع غزة، شهدت تشويشاً وسوءاً وضعفاً في خدمة الاتصال في الهواتف الخليوية، نتيجة مناورات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة.