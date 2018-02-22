فيديو: مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي حرباً مع لبنان

فيديو: مناورات عسكرية إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، سلسلة من التدريبات والمناورات العسكرية التي تحاكي اندلاع حرب ومواجهة عسكرية على الجبهة الشمالية مع لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، إن سلسلة التمارين التي أجريت بالأيام الأخيرة على مستوى كافة الألوية في القيادة الشمالية العسكرية، تأتي في إطار الجهود لرفع حالة الجاهزية في القيادة العسكرية الشمالية.وأوضح الجيش، أنه في إطار التمرين جرى تعاون واسع النطاق بين قوات المدرعات والهندسة والمشاة والمدفعية، حيث حاكت القوات سيناريوهات متنوعة في القتال المتواصل بالإضافة إلى تجربة القدرات والعمق اللوجيستي للجيش.وقال قائد لواء "769" في فرقة "الجليل": "نحن نضع الجاهزية في رأس سلم الأولويات. خلال تمرين الفرقة تدربنا على مختلف قدراتنا وعززنا قدراتنا الدفاعية مع دمج قدرات هجومية. نحن في مرحلة متواصلة لتعميق قدراتنا الدفاعية وسنواصل الاستعداد دون توقف لضمان أمن إسرائيل".من جانبه، عبر قائد لواء "188" مدرعات قائلاً: "في الأسبوع الأخير تدربنا على سيناريوهات مختلفة تمكنا خلالها من تحسين استعدادنا القتالي والمعنوي، لقد شاهدنا هذا الأسبوع بشكل واضح كيف يتم الدمج بين القوات المدرعة والهندسة والمشاة والتجميع الحربي والنيران بالإضافة إلى قدرات الاستخبارات والاتصالات والدعم اللوجيستي، وهذا سيمكننا من تحقيق المهام في التمرين وفِي ساحة الحرب".وتدربت فرقة "الجليل" والألوية النظامية وفِي الاحتياط من رأس الناقورة غربا وحتى جبل دب مزارع شبعا شرقا، فيما شاركت في التمارين والتدريبات قوات في الخدمة الإلزامية والاحتياط، حيث تدربت على التجنيد بشكل سريع وعلى القدرات بتفعيل النيران والاستعداد للحرب في منطقة لبنان. كما جرى تمرين للواء "188" مدرعات على سيناريو لحرب في الشمال.وتفقد رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت ساحة التمارين برفقة قائد المنطقة الشمالية، حيث تم استعراض القدرات الميدانية وأهم نشاطات الألوية القتالية.وتأتي هذه التمارين في إطار خطة التدريبات المكثفة التي يجريها الجيش الإسرائيلي خلال عام 2018، بهدف تأهيل الجنود والوحدات القتالية والقادة لمختلف سيناريوهات على الجبهة الشمالية بهدف رفع جاهزية القوات لحالة الحرب.