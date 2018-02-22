وزارة الزراعة تتلف كمية من الأسماك الفاسدة بمعبر كرم أبو سالم

رام الله - دنيا الوطنأتلفت وزارة الزراعة الفلسطينية، في معبر كرم أبو سالم، اليوم الخميس، 450 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة منزوعة الأحشاء.وقررت اللجنة المختصة في الوزارة، إتلاف الكمية من الأسماك؛ بسبب رائحتها الكريهة وتلف أنسجتها.