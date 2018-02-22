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شؤون فلسطينية
وزارة الزراعة تتلف كمية من الأسماك الفاسدة بمعبر كرم أبو سالم
2018-02-22
صورة توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
أتلفت وزارة الزراعة الفلسطينية، في معبر كرم أبو سالم، اليوم الخميس، 450 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة منزوعة الأحشاء.
وقررت اللجنة المختصة في الوزارة، إتلاف الكمية من الأسماك؛ بسبب رائحتها الكريهة وتلف أنسجتها.
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