الشهر المقبل.. البرلمان الدولي يبحث القوانين العنصرية للكنيست الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمر حمايل، عن عقد اجتماع لاتحاد البرلمان الدولي في الرابع والعشرين من آذار/مارس المقبل في جنيف لاطلاع البرلمانات الدولية على انتهاكات الاحتلال وتلك القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست.



وقال حمايل، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الخميس، إن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون يجري اتصالات مع البرلمانات الدولية للعمل على حشد تأييد البرلمانات لخطة الرئيس محمود عباس للسلام.